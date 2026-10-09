Ponte sul Calopinace, raffica di show di Cannizzaro: nasce la Banda Musicale di Reggio, pronto il chiringuito e un grande regalo ai ragazzi

Reggio Calabria ha il suo nuovo ponte. Inaugurato all’alba il Ponte sul Calopinace. Opera attesa da un decennio e mai completata dalla precedente Amministrazione, resa possibile, invece, in appena 58 giorni, dalla nuova giunta targata Cannizzaro. All’inaugurazione, avvenuta alle prime luci del giorno, hanno fatto seguito una serie di annunci importanti.

Nel suo breve discorso dopo il taglio del nastro, il sindaco ha annunciato la nascita della Banda Musicale di Reggio Calabria, con un bando che porterà ufficialmente alla formazione. Successivamente, il primo cittadino ha spiegato che nell’area antistante al Ponte sul Calopinace nascerà un chiringuito che renderà l’area fruibile 12 mesi l’anno. Infine, tutti i ragazzi che sono accorsi in massa e hanno scattato una foto per immortalare il momento, una volta presentatisi a Palazzo Alvaro nel pomeriggio, riceveranno un biglietto omaggio per la prossima partita della Reggina. Sabato 17 ottobre, inoltre, è prevista una festa dedicata ai giovani con dj e beverage analcolico.

Gli annunci di Cannizzaro: Banda Musica, chiringuito e biglietti per la Reggina ai giovani

“Chiedo un applauso agli studenti, erano già tutti qui al mio arrivo, c’era una challenge e una premialità, non mi aspettavo una presenza così massiccia. Ringrazio il Questore Paolo Sirna per il lavoro che attraverso i suoi uomini svolge per la città, Ringrazio il Colonnello Tortora che rappresenta la Guardia di Finanza. C’è una squadra Stato che a Reggio Calabria funziona bene ed è un esempio per tante realtà italiane. Da poche settimane Reggio e provincia hanno un nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Sole che ringrazio per la sua presenza. Abbiamo il Prefetto più smart del Paese, Clara Vaccaro. Saluto la Capitaneria di Porto con il comandante Sciarrone. Il prof. Zimbalatti, Magnifico Rettore dell’Università. Saluto le associazioni di Categoria, Confcommercio, Ance e tutte le realtà associative. Ringrazio i professionisti che mi hanno consentito di dire che in 58 giorni avremmo inaugurato questa grande opera. Permettetemi di ringraziare l’azienda Torchia per aver realizzato quest’opera e perchè spontaneamente ha voluto offrire la colazione che andremo a consumare.

Sono emozionato e felice per l’inaugurazione di questo ponte, lo hanno inaugurato i ragazzi ai quali dico grazie per la loro presenza. Avete vinto tutti. Chi oggi pomeriggio arriverà a Palazzo Alvaro, dalle 17 in poi, dopo aver fatto i compiti, e dimostrerà con la foto di essere stato qui questa mattina, consegneremo un ticket per l’accesso gratuito alla partita della Reggina di domenica prossima. In più, l’Amministrazione Comunale ha inteso organizzare, per sabato prossimo, solo ed esclusivamente per i ragazzi per la città, una festa gratuita, con beverage analcolico su questa collinetta, tanti ragazzi che faranno i dj, ci ritroveremo qui sabato 17 ottobre.

Due annunci. Il primo riguarda la banda, di cui la città di Reggio è priva. Oggi, entro mezzogiorno, per la prima volta nella storia della città sarà pubblicato il bando per istituire la Banda musica della Città di Reggio Calabria.

Il secondo annuncio riguarda l’area in cui ci troviamo, questa è stata per anni degradata e inutilizzata. Credo sia una delle aree più belle della città, basta guardarci intorno. Noi l’abbiamo recuperata grazie a Castore ed Ecologia oggi. Ringrazio l’assessore Caridi. Dopo la festa di sabato 17 pubblicheremo un bando pubblico per dare la possibilità a giovani, meno giovani, start up, per avere in affidamento quest’area, perchè l’Amministrazione comunale realizzerà un chiringuito di primo livello per far vivere quest’area 12 mesi su 12 tutto l’anno.

Aprendo questo ponte apriamo due aree interessanti. Oggi candidiamo Reggio Calabria a non avere più il chilometro più bello d’Italia ma i 5 chilometri più belli d’Italia. A noi, e solo a noi, la responsabilità di poterla valorizzare e riqualificare. Da domani mattina a lavoro per questo: viva Reggio, i reggini e i ragazzi di Reggio! Buona festa!“.