Ponte sul Calopinace, il Comandante Zucco: “migliorerà il traffico e aiuterà nei grandi eventi” | INTERVISTA

Un’opera di completamento che unisce centro e periferia di Reggio Calabria. Un’opera necessaria, della quale la città è stata privata per troppi anni. Il Ponte sul Calopinace è finalmente completo. A margine dell’inaugurazione odierna, il Comandante della Polizia Municipale di Reggio Calabria, Salvatore Zucco, ha spiegato come la nuova opera influirà positivamente anche sul traffico veicolare cittadino: “oltre il valore simbolico di un’opera che viene inaugurata, c’è un valore di natura tecnico-pratica. Questa direttrice Nord-Sud e Sud-Nord sarà sicuramente una valvola di sfogo importante per il centro cittadino e contribuirà ad alleviare il traffico veicolare nelle poche direttrici Nord-Sud.

Oltre a essere un gran bel vedere, tutto il Parco Lineare Sud e la congiunzione con il centro è una bella opera dal punto di vista naturalistico. La viabilità ne gioverà nella fluidificazione del traffico veicolare e in ordine a quelle che saranno le vie di fuga quando ci sono eventi particolari, ad esempio, le partite di calcio. Sul Parco Lineare Sud abbiamo un’attenzione particolare perchè, oltre a essere un’area molto vissuta durante il periodo estivo, è un’area che è stata eletta da tanti cittadini come zona privilegiata nelle serate estive e invernali. La nostra attenzione è massima. L’apertura del Ponte ci consentirà anche un accesso più smart alle aree che vanno attenzionate“.