L’inaugurazione del Ponte sul Calopinace è rinviata? Cannizzaro fa chiarezza: il messaggio tra maltempo, fake e gufi | VIDEO

Tuoni e pioggia nella serata reggina e il pensiero va già alla mattinata di domani, quella dell’inaugurazione del Ponte sul Calopinace. Tranquilli, nessun rischio, l’inaugurazione si farà, non è prevista pioggia. Con buona pace di chi, questa sera, ha sprecato del tempo della sua vita per creare una locandina fake nella quale annunciava il rinvio dell’inaugurazione. Perchè tutto ciò? Per far andare meno persone e “rovinare” la festa?

Cannizzaro, attraverso un video Instagram, ha smentito prontamente la fake news: “da pochi minuti gira sui social una stupida locandina che annuncia il rinvio per maltempo dell’inaugurazione del Ponte sul Calopinace. Tutto falso. Con buona pace dei gufi, è tutto confermato, con un sole splendente che scalderà i nostri cuori e con 24°. Ci vediamo domani mattina, buonanotte!”.