Italia-Germania, Lavia a StrettoWeb: “tifosi di Reggio fantastici, fino all’una di notte a sostenerci!” | INTERVISTA

Dopo la straordinaria vittoria dell’Italia sulla Germania per 3-2, dopo 4 ore di partita fino all’1 di notte, Daniele Lavia, calabrese di Cariati, si è fermato a rispondere alle domande della stampa: “una bellissima emozione essere qui, è un po’ lontano da casa mia, però comunque è sempre la mia regione. – ha dichiarato –Sono contento di essere qua, di aver giocato in questo palazzetto con questi tifosi che sono venuti qui per noi e ci ha fatto sentire questo loro calore“.

Insieme alla Germania è scritto un record mondiale. “È stata una partita molto impegnativa, soprattutto a livello fisico, il primo set infinito, non finiva più“, ha ammesso il pallavolista calabrese.

In fine, rispondendo alla domanda di StrettoWeb, Lavia lascia un messaggio per i tifosi di Reggio, rimasti a sostenere la squadra fino all’una di notte. “Sono stati magnifici! Io non l’avrei fatto sinceramente a quest’ora, però siamo rimasti contenti, sorpresi da tutto questo collegiale, non solo da oggi, dal calore della città, di tutta l’organizzazione, è stato bello“.