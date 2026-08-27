Italia-Germania, De Giorgi a StrettoWeb: “1° set da record? Ero arrabbiato, mi hanno fatto stare troppo seduto!” | INTERVISTA

Un primo set clamoroso, da record, finito 64-66, 1 ora e 29 minuti, come fosse una partita intera. Poi altri 4 a battagliare contro al Germania fino all’una di note. Ma l’Italia l’ha spuntata e ne è uscita vincitrice al tie-break. Rispondendo alla domanda di StrettoWeb su come si sia sentito durante quel primo set infinito, il CT De Giorgi ha ironizzato: “arrabbiato! Mi sono arrabbiato. E poi mi sono stancato, perché dopo sono rimasto seduto troppo, perché abbiamo giocato “due set e mezzo” con una tensione, soprattutto dal 25 in poi. È stata veramente una partita intera“.

Un record migliorabile in futuro? “Ah, non lo so. I record sono fatti per essere battuti, si dice, però questo è difficile, questo è tosto, questo durerà un pochino secondo me“, conclude.