Italia-Germania, caos ai cancelli: i tifosi lamentano “un solo ingresso, coda e strade bloccate”

È una serata di festa al PalaCalafiore per Italia-Germania, ma nei momenti appena precedenti al match si è creato un po’ di caos agli ingressi. Tante le testimonianze dei tifosi, attraverso i social e anche in strada, che hanno descritto una situazione piuttosto complessa creatasi ai cancelli. Solo un’entrata aperta, tanta fila, coda che è defluita con parecchio ritardo e, anche a causa delle alte temperature, qualcuno ha iniziato ad accusare qualche problema fisico.

La situazione è stata resa ancor più complessa dalle strade paralizzate dal grande traffico intorno al palazzetto, come sempre accade durante i grandi eventi. Fortunatamente, la situazione si è risolta con il passare dei minuti e i tifosi hanno potuto effettuare il proprio ingresso normalmente, godere dell’aria condizionata del PalaCalafiore e pensare solo Italia-Germania.