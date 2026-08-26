Italia-Germania a Reggio Calabria, le emozioni dei tifosi: gioie azzurre dalla provincia fino a Palermo! | INTERVISTE

Dopo 8 anni di assenza, l’Italia del volley maschile torna a Reggio Calabria. Gli azzurri giocheranno, questa sera, un test match contro la Germania al PalaCalafiore, nell’ambito della FIPAV Men Elite Cup che comprende anche Cuba. Un’amichevole importante in vista degli Europei che si terranno a stretto giro. Clima splendido al PalaCalafiore, sulla falsariga della stagione straordinaria della Domotek. Cresce l’attesa per vedere le stelle dell’Italia dal vivo con tante famiglie, bambini e tanti appassionati anche dal resto della Calabria presenti sui seggiolini dell’impianto di Pentimele.
Intervistati ai microfoni di StrettoWeb, tifosi dalla provincia Reggina (Roccella, Polistena), fino ad arrivare a una famiglia di Palermo, hanno raccontato l’emozione nel poter vedere l’Italia dal vivo, le aspettative sugli Europei e la volley-mania alimentata con la Domotek che tra qualche settimana esordirà in A2.