Italia-Germania, Andrea Lucchetta a StrettoWeb: “azzurri del volley ponte virtuale fra Reggio e Messina” | INTERVISTA

“È la primissima partita di questo torneo di preparazione campionati europei dove finalmente la squadra di Simone Giannelli, nostro capitano, è pronta ad affrontare uno scoglio interessante perché la squadra dei tedeschi è una squadra che ci impegnerà parecchio“. È stato facile profeta, Andrea Lucky Lucchetta, intervistato ai microfoni di StrettoWeb prima di Italia-Germania, visto che il primo set si è chiuso 64-66, record storico.

Questa sera a Reggio, il 28 e il 30 a Messina, l’Italia unisce lo Stretto in un “ponte virtuale“, secondo Lucchetta che mette in guardia anche dai cubani: “ho fatto il viaggio con loro, han detto che non faranno assolutamente sconti alla squadra di Fefè ed è quello che noi vogliamo per finire poi con i brasiliani, una squadra che punta dritto all’obiettivo. Vogliamo vincere il Campionato Europeo senza nessun tipo di mezza misura, come ovviamente anche la squadra nazionale femminile abbiamo, due europei: la femminile sta giocando quella maschile a breve inizierà e da dove iniziamo se non dalla carica da parte d regione Calabria e di Reggio Calabria“.

Lucchetta ha speso belle parole anche per la Domotek, fresca di promozione in A2: “l’anno scorso ho seguito i playoff, ho seguito durante il campionato, sono molto contento. È importantissimo per la Regione, è importante avere una base che si allarghi ma soprattutto un contatto diretto con delle squadre, non necessariamente di Serie A, ma il livello più basso è quello che deve essere più raggiungibile, quindi ben venga un’iniezione di fiducia e soprattutto poli importanti che possono pian pianino aiutare“.