Il pubblico del PalaCalafiore accoglie l’Italia di Volley: cornice splendida e Inno Nazionale da brividi | FOTO

Fine estate, scampoli di ferie, alte temperature, test match, in mezzo alla settimana. Non il massimo per organizzare un grande evento sportivo, ma il calendario di programmazione della Nazionale in vista degli Europei non aspetta. E Reggio Calabria risponde sempre presente. La città ha fame di grandi eventi sportivi e quando gioca l’Italia, si unisce sempre in un grande abbraccio collettivo. Per la gara di questa sera tra Italia e Germania, test match in vista degli Europei, il PalaCalafiore non è sold out, ma vista la premessa di inizio articolo, i circa 5000 tifosi presenti sono un ottimo biglietto da visita in uno dei palazzetti più grandi e prestigiosi del Centro-Sud. Nella nostra fotogallery uno sguardo di colore alle tribune, nel video sottostante i brividi dell’Inno Nazionale.