Italia-Germania, 1° set infinito a Reggio Calabria: 64-66, battuto il primato storico dei coreani!

Letteralmente incredibile quanto è appena successo a Reggio Calabria! Il primo set di Italia-Germania al PalaCalafiore è entrato di diritto nella storia della pallavolo Mondiale. Il parziale più assurdo della storia, più lungo, con il punteggio più alto di sempre. Il set si è concluso con il punteggio di 64-66. Una roba mai vista prima! Il record italiano apparteneva alla gara del 2022 Noicom Brebanca Cuneo-Sisley Treviso, terminata con il punteggio di 54-52.

Battuto anche il record storico internazionale che apparteneva, addirittura, a una gara coreana, vinta dai Kal Jumbos per 56-54, dopo 110 punti giocati nel terzo set (25-22 / 25-23 / 56-54). Unica nota negativa? Il set l’ha vinto la Germania, ma Reggio Calabria è entrata nella storia!