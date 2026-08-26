La notte lunghissima del PalaCalafiore: l’Italia batte la Germania dopo 4 ore, set record e festa fino all’una di notte | FOTO

Reggio Calabria è sulla mappa del Volley nazionale e non solo. Sull’onda lunga dei successi della Domotek, protagonista di una stagione stellare nella quale sono arrivate Promozione in A2, Coppa Italia e Supercoppa Italiana di A3, la città abbraccia la Nazionale Italiana di Volley. Dopo 8 anni di assenza (2018, sfida contro l’Australia) gli azzurri della pallavolo maschile ritornano al PalaCalafiore per un test match contro la Germania all’interno della FIPAV Cup Men Elite che vedrà coinvolta anche Cuba nella giornata di domani. La città ha risposto presente, nonostante siano gli ultimi scampoli di estate, le alte temperature si facciano ancora sentire (l’aria condizionata del palazzetto è stata ripristinata in tempo) e si sia giocato in mezzo alla settimana. Circa 4400 persone presenti, per un incasso di 84.000 euro, a colorare gli spalti di azzurro, a fare il tifo, a fare quel sano casino che accompagna i match di pallavolo.

Test match sì, ma quando si inizia a giocare non c’è amichevole che tenga. Anche perché tra poco c’è l’Europeo e non si scherza. Per rendere ancora più magica la notte di Reggio Calabria, le due squadre hanno pensato bene di giocare una partita intera in un set, il primo: 64-66, 130 punti complessivi, 1 ora e 29 minuti di partita, praticamente quanto una gara standard da 3-0. Record storico, battuto il primato dei coreani! Unica nota negativa? L’ha vinto la Germania.

Azzurri con il dente avvelenato nel secondo parziale vinto 25-22. Al PalaCalfiore sono già le 23:00 e si è sull’1-1, è lunghissima e il pubblico si sta divertendo da matti. Il terzo set si chiude 22-25 in favore dei tedeschi che non mollano di un centimetro anche a mezzanotte! Ma, se è per questo, nemmeno l’Italia. Gli azzurri non vogliono deludere il pubblico reggino, stoico e attivo anche alle 00:30, e vincono il quarto set 25-22 mandando il match al tie-break. Il 5° set è una guerra di nervi, tra energie alla canna del gas e voglia di non lasciare questa battaglia epica agli avversari. Vince L’Italia 15-12. Per Reggio Calabria è stata una serata storica, bellissima, fino le 00:54 di notte.

Domani tocca a Germania-Cuba, poi lo spettacolo della pallavolo internazionale attraverserà lo Stretto per spostarsi a Messina. In terra siciliana l’Italia affronterà Cuba il 28 agosto e il Brasile il 30 agosto per poi prepararsi all’esordio Europeo di Napoli del prossimo 10 settembre.