Reggio Calabria, il candidato Sindaco di CentroDestra? Cannizzaro conferma e rilancia: l’annuncio

“Qualcuno si aspettava oggi che si potesse lanciare il nome del candidato. Lo sveleremo nelle prossime settimane e la scelta sarà la migliore. Non è presto e non è tardi. Quello che dissi il 17 ottobre lo confermo: qualora dovesse servire, Francesco Cannizzaro non si sottrarrebbe a una sua eventuale discesa in campo. Ma la coalizione ha al proprio interno dirigenti e professionisti, uomini e donne, che potranno ricoprire questo ruolo. La rinascita di Reggio non la determinerà un uomo solo, il Sindaco, ma una grande squadra”. Così Francesco Cannizzaro al termine dell’evento “Adesso Reggio”, dove Forza Italia ha svelato i 10 punti del programma in vista delle prossime elezioni comunali.