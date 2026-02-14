Reggio Calabria dall’alto, in tutta la sua bellezza: dal Porto ai Fortini, come sarà la Funivia pensata da Forza Italia (e c’è già una novità)

Cabine sospese, con cittadini e turisti, e con l’obiettivo di “sorvolare” Reggio Calabria, così da poter fare osservare tutta la sua bellezza, dall’alto. Tra i progetti più belli annunciati questa mattina da Cannizzaro – nel corso dell’evento di presentazione del programma di Forza Italia per la città in vista delle elezioni comunali – c’è quello della Funivia Porto-Fortini di Pentimele, una delle opere più belle, da tempo sognate e pensate, ma mai, neanche idealmente, buttate veramente giù in un’ottica di visone futura concreta.

Così si legge nel manifesto integrale. “Dare vita ad un ambizioso progetto più volte sognato e acclamato: la Funivia Porto-Fortini di Pentimele, un innovativo sistema di trasporto di persone, con cabine sospese, che colleghi il Porto, principale snodo di arrivo e partenza e punto nevralgico del centro città, con l’area collinare panoramica dei Fortini. Un’infrastruttura capace di creare mobilità alternativa, valorizzare un’area oggi poco accessibile e dall’enorme potenziale turistico, storico e paesaggistico”.

Ma come sarà realmente da “pensare”, questa Funivia? Il progetto, chiaramente, non sarebbe da intendere come “individuale”, singolo, staccato dal resto, ma andrebbe a integrarsi – nella concezione totale di turismo – con il rilancio dell’Aeroporto già in atto, con il progetto del Porto, con le altre grandi opere in programma, con l’affascinante progetto del tunnel sotterraneo. I turisti, che arriveranno in centro via mare (Crociera) o via cielo, dopo una passeggiata nell’area pedonale, nell’obiettivo di osservare la città dall’alto, avranno la possibilità di usufruire della cabina che gli permetterà di guardare la città dall’alto, in tutto il suo splendore. Un viaggio dal Porto ai Fortini che si concluderebbe in un’area pensata comunque per punti ristoro.

Così ha detto Cannizzaro nel corso dell’evento odierno: “so di non dire una novità, so che se ne parla da anni. In tanti la sognano e la immaginano, ma perché non la realizziamo, questa cabinovia che dal Porto di Reggio Calabria arriva ai Fortini di Pentimele? Si può fare, non ha un costo eccessivo, si parla di circa 15-20 milioni di euro. Vi do una notizia: siamo già al lavoro con il Presidente della Regione per trovare i fondi per realizzare la cabinovia. I Fortini sono un punto strategico della città, perché da lì riesci a vedere tutta la città. Chiaramente lì ai Fortini ci sarebbe un’area food e attrattiva”.