Reggio Calabria, Forza Italia svela il programma per le prossime elezioni comunali: i 10 punti del piano

“Madonna quanti siamo e quanti siete!”. Talmente tanti che qualcuno seduto urla: “sedetevi” ai tanti in piedi in mezzo alla sala, che è strapiena. “Un sentito grazie di cuore, non pensavamo poteste essere così tanti. Questa presenza ci rafforza e ci riempie di responsabilità. Siamo qui per presentare la visione di Forza Italia per la città. Abbiamo lavorato con giovani e meno giovani, ognuno ha portato delle idee”. Alcuni, di giovani, sono seduti al tavolo principale. Hanno la maglia amaranto con la scritta “Adesso Reggio”, titolo dell’evento. “A 10 passi dal futuro”, altro slogan dell’incontro, perché 10 saranno i punti del programma.

“Reggio Calabria si aspetta una coalizione forte e coesa. Qualche giorno fa dissi che questa sarà la coalizione del Centro Destra più allargata e forte della storia della città, per mandare a casa i 12 anni di Falcomatà, del PD e del Centro Sinistra che hanno mortificato indegnamente questa splendida città”. Lo afferma, Cannizzaro, ringraziando gli altri esponenti del Centro Destra del territorio presenti in platea. Ci sono, infatti, tra gli altri, Wanda Ferro di Fratelli d’Italia, Valeria Sudano della Lega, Pino Galati di Noi Moderati, Salvatore Burzomì di UDC, Massimo Ripepi di Alternativa Popolare, Giuseppe Scopelliti della Lega, insieme a Franco Sarica. E poi gli Assessori Regionali, tra i quali Micheli e Calabrese, nonché Minasi, Mattiani e Loizzo della Lega ma anche Mimmo Giannetta. “Scopelliti, la tua presenza fa bene all’umore della coalizione e alla città” ha aggiunto Cannizzaro spegnendo le voci – rincorse nei mesi scorsi – circa possibili rotture all’interno della coalizione.

I 10 punti del programma di Forza Italia a Reggio Calabria

A presentare i 10 punti, proprio i giovani con la maglia amaranto presenti al tavolo: eccoli di seguito: