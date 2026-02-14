Reggio Calabria, Forza Italia svela il programma per le prossime elezioni comunali: i 10 punti del piano

“Madonna quanti siamo e quanti siete!”. Talmente tanti che qualcuno seduto urla: “sedetevi” ai tanti in piedi in mezzo alla sala, che è strapiena. “Un sentito grazie di cuore, non pensavamo poteste essere così tanti. Questa presenza ci rafforza e ci riempie di responsabilità. Siamo qui per presentare la visione di Forza Italia per la città. Abbiamo lavorato con giovani e meno giovani, ognuno ha portato delle idee”. Alcuni, di giovani, sono seduti al tavolo principale. Hanno la maglia amaranto con la scritta “Adesso Reggio”, titolo dell’evento. “A 10 passi dal futuro”, altro slogan dell’incontro, perché 10 saranno i punti del programma.
“Reggio Calabria si aspetta una coalizione forte e coesa. Qualche giorno fa dissi che questa sarà la coalizione del Centro Destra più allargata e forte della storia della città, per mandare a casa i 12 anni di Falcomatà, del PD e del Centro Sinistra che hanno mortificato indegnamente questa splendida città”. Lo afferma, Cannizzaro, ringraziando gli altri esponenti del Centro Destra del territorio presenti in platea. Ci sono, infatti, tra gli altri, Wanda Ferro di Fratelli d’Italia, Valeria Sudano della Lega, Pino Galati di Noi Moderati, Salvatore Burzomì di UDC, Massimo Ripepi di Alternativa Popolare, Giuseppe Scopelliti della Lega, insieme a Franco Sarica. E poi gli Assessori Regionali, tra i quali Micheli e Calabrese, nonché Minasi, Mattiani e Loizzo della Lega ma anche Mimmo Giannetta. “Scopelliti, la tua presenza fa bene all’umore della coalizione e alla città” ha aggiunto Cannizzaro spegnendo le voci – rincorse nei mesi scorsi – circa possibili rotture all’interno della coalizione.
I 10 punti del programma di Forza Italia a Reggio Calabria
A presentare i 10 punti, proprio i giovani con la maglia amaranto presenti al tavolo: eccoli di seguito:
- Una comunicazione semplice e di cui fidarsi. Una piattaforma unica sul web per criticità e disservizi, nonché un unico sito per tutte le informazioni. Garantire sicurezza e legalità, con un focus su Arghillà e sulle periferie in generale, grazie al ritorno delle Circoscrizioni.
- Servizi essenziali. Acqua H24: garantire autonomia e continuità del servizio. Migliorare l’illuminazione nei quartieri, nonché la manutenzione quotidiana dei piccoli dettagli. Rispetto per il benessere animale e la lotta al randagismo. Miglioramento del mercato agro-alimentare di Mortara.
- Ambiente e benessere. Raccolta differenziata per quartieri, provvedendo ai controlli. Presenza di isole ecologica chiara. Una città pulita è un diritto, non una straordinarietà. Rimozione delle micro-discariche. Cura del verde, dell’ambient, delle fiumare. Gestione del caldo estremo, della costa e del mare. Organizzare una giornata all’anno – il “Sisma Day” – circa la gestione della prevenzione sui terremoti. Realizzazione di un “Park % City”, un parco con aree food e ristoro.
- Nessuno resta indietro. Accesso semplice a tutti i servizi del welfare. Meno barriere e più accessi.
- Un Comune amico di cittadini e imprese. Avviare un percorso graduale di riduzione dei tributi comunali. Tariffe chiare e meno pressione fiscale, per premiare l’onestà e stare dalla parte di chi paga, ma anche per alleggerire le imprese, e non zavorrarle.
- Una edilizia semplificata, con aggiornamenti costanti sullo stato di avanzamento. Progetto di nuova pianificazione urbana e riqualificazione dei manti stradali quartiere per quartiere, superando interventi frammentati ed emergenziali. Qualità del patrimonio edilizio, sicurezza ed efficienza energetica.
- Mobilità intelligente, città che funziona. Un piano vero: PUMS strategico e PUT operativo. Inglobare tutte le prestazioni legate alla mobilità in un unico servizio. Attivare una metropolitana di superficie lungo l’asse Villa San Giovanni-Reggio città-Melio Porto Salvo. Realizzazione di un tunnel sotterraneo finalizzato alla completa pedonalizzazione della Via Marina, per liberare il Lungomare dal traffico. Realizzare parcheggi verticali in zone strategiche per evitare lo stress. Incrementare la mobilità a chiamata nei punti strategici. Dare vita all’ambizioso progetto della Funivia Porto-Fortini di Pentimele.
- Reggio città universitaria, con la realizzazione del Campus Universitario del Mediterraneo. Una cultura che non sia solo Reggio-centrica. Valorizzazione dei Musei, dei Bronzi, del Bergamotto. Realizzazione di un polo fieristico e di un Museo delle Illusioni dello Stretto.
- Reggio capitale degli sport del mare, con Pellaro polo Mediterraneo del kite. Valorizzare un turismo nautico e riportare il Lido Comunale ai vecchi fasti. Organizzazione di un Salone nautico dello Stretto.
- Reggio porta del Mediterraneo e d’Europa. Focus su Piano Mattei, Ponte sullo Stretto, Aeroporto, Porto e progetto Mediterranean Life.