Reggio Calabria “guarda” a Parigi: come sarà il Lungomare con l’affascinante progetto del “tunnel più bello d’Europa” annunciato da Cannizzaro

Un progetto affascinante, bellissimo, avveniristico, futuristico. Non per niente, la visione è quella futura, che guarda al futuro, che guarda ai prossimi dieci anni, con “destinazione 2036″. Il dieci utilizzato oggi da Forza Italia a Reggio Calabria non è un numero a caso. Dieci sono i punti della manifestazione programmatica per le elezioni comunali, dieci è la prospettiva futura – in termini di anni – a cui la coalizione guarda per guidare la città.

Tra i dieci punti, e in un’ottica che va ben oltre i dieci anni, si inserisce una delle novità più importanti annunciate questa mattina da Cannizzaro: il Tunnel urbano che “libererà” il Lungomare, tunnel definito il “più bello d’Europa”. Così si legge integralmente nel manifesto: “Per valorizzare ancor di più ‘il chilometro più bello d’Italia’, la costruzione del tunnel ‘più bello d’Europa’: un tunnel sotterraneo, dedicato al traffico gommato, che attraversi il tratto che va da Piazza Indipendenza fino alla Stazione Centrale, liberando la zona del Lungomare dal transito delle auto, finalizzato alla completa pedonalizzazione della Via Marina e alla riduzione dell’impatto del traffico sull’area costiera”.

Un sogno, praticamente, per Reggio Calabria. Una Reggio Calabria che così si allinea al passo delle grandi città, e non solo italiane. Reggio Calabria come Rio De Janeiro, come Parigi. Una Reggio Calabria a misura d’uomo, sempre. Una Reggio Calabria dove a “comandare”, nel suo centro cittadino, luogo di massimo splendore e fantastica cartolina turistica, sia l’uomo e non l’auto. Il progetto in questione prevede infatti il passaggio delle vetture in un tunnel urbano sotterraneo, così da “liberare” il Lungomare, oggi “affiancato” ancora da un passaggio macchine ormai obsoleto, nella prassi, nell’abitudine, nella cultura.

Così ha commentato Cannizzaro in merito al progetto: “in centro città immaginiamo una cosa bellissima, un’area pedonale permanente. Ci siamo confrontati con i tecnici, che ne sanno più di noi. A noi le idee, a loro la possibilità di dirci che si può fare. Ci vorrà molto tempo e parecchi soldi, ma li troveremo. Vogliamo bloccare la Via Marina, realizzando il ‘tunnel più bello d’Italia’, che va a decongestionare completamente l’area del centro urbano. Immaginate la Via Marina come area pedonale e sotto questo grande tunnel come c’è a Parigi e Roma. Un tunnel che attraversa l’area del Lungomare e sbocca alla fine”.