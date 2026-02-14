Reggina, Cannizzaro si sbilancia: il suo impegno per il futuro del club amaranto

“La nuova Amministrazione ci sarà anche per la Reggina, che deve tornare in massima serie, come ai bei tempi. E ci impegneremo anche per questo”. Lo svela, a margine dell’evento “Adesso Reggio”, Francesco Cannizzaro, protagonista dell’evento di Forza Italia a Reggio Calabria. Tra i 10 punti del programma presentato c’è anche lo sport. Non la Reggina, nello specifico, ma è chiaro che l’attenzione sarà rivolta anche a quello, a maggior ragione dopo questi due anni e mezzo fallimentari. La nuova amministrazione si impegnerà anche per rilanciare la società.