Ponte sullo Stretto, Cannizzaro: “a Messina le opere compensative, qui i ricorsi per bloccarlo! Ho parlato con Ciucci…”

“Quando la Legge ha deciso di istituire la realizzazione del Ponte sullo Stretto, il Sindaco messinese – evidentemente più intelligente – ha detto: ‘ok il Ponte, ma qui noi abbiamo bisogno di opere compensative’. Cosa invece hanno fatto i nostri Sindaci? Presentare ricorso per bloccarlo! Io ho già parlato con Ciucci e sono convinto che insieme andremo a rivendicare quello che questa città merita, cioè opere compensative. E’ molto semplice, è l’ABC della politica”. Così Francesco Cannizzaro nel corso dell’evento “Adesso Reggio”, dove ha svelato alla città il programma di Forza Italia in 10 punti in vista delle prossime elezioni comunali. Il Ponte è presente tra i 10 punti, nell’obiettivo di chiedere allo Stato opere compensative, come ha fatto Messina.