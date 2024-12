Domotek Volley, la sincerità di Soncini: “se mi avessero detto che ci saremmo trovati terzi…”

StrettoWeb

Marco Soncini, schiacciatore della Domotek Volley, si gode il terzo posto in classifica dopo la vittoria per 3-0 ottenuta in casa del Castellana Grotte, dopo una bella prestazione individuale e di squadra.

La favola sportiva amaranto è splendida, dentro e fuori dal campo.

Numeri da capogiro in platea, imparagonabili con le altre realtà del girone, una crescita gestionale, sportiva e sociale sotto gli occhi di tutta la città di Reggio Calabria e del girone Nazionale di A3.

Una partita giocata molto bene, con un primo set combattuto ma poi vinto con autorità. “Abbiamo fatto una bellissima partita – dichiara Soncini – il primo set è stato un po’ più difficile, ma abbiamo conquistato tre punti importanti. Il 5-0 iniziale è stato determinante per allungare e per il resto della sfida”. Un risultato che forse nessuno si aspettava ad inizio stagione, ma la Domotek ha dimostrato di essere un gruppo solido e affiatato. “Sinceramente, se all’inizio mi avessero chiesto se ci saremmo trovati terzi a questo punto della stagione, avrei detto di no – ammette Soncini – ma ho sempre creduto in questa squadra. Si vedeva che era un gruppo con tanta voglia di lavorare e fame di vittorie. Lo dimostriamo ogni partita, ogni giorno in allenamento”.

E la squadra si è ulteriormente rinforzata con l’arrivo di Enrico Zappoli. “Conosco Enrico, lo stimo tanto. Ci può dare tanto, non solo come giocatore ma anche a livello umano. Lo conosco bene, è un ragazzo fantastico e sono sicuro che si troverà benissimo con questo gruppo”. Domenica prossima un’altra sfida importante contro Gioia del Colle, quarta in classifica, team costruito per vincere. “Sulla carta è una delle squadre costruite per vincere il campionato di A3 – analizza Soncini – ma questo è un campionato molto equilibrato, può succedere di tutto. Noi la affronteremo come tutte le altre partite, cercando di portare a casa i tre punti”. Infine, un appello al pubblico: “Mi aspetto un pubblico numeroso e caloroso come sempre, anzi di più! Il vostro supporto ci aiuta tantissimo, si sente. Spero che ad ogni partita siate sempre di più”.

