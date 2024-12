Domotek Volley, obiettivo Coppa Italia: qualificazione possibile già domenica? Il regolamento

StrettoWeb

Il girone di andata del campionato di Serie A3 di Volley sta per concludersi e quindi… si avvicina la Coppa Italia. Come di norma, le squadre che chiudono in top 4 al giro di boa ottengono la qualificazione di diritto alla Coppa Italia. La Domotek Volley, attualmente terza con 15 punti in classifica, potrebbe staccare il pass già domenica contro Gioia del Colle, vediamo come.

Il regolamento della Coppa Italia di Volley

Al termine del girone di andata, le prime 4 squadre classificate nel Girone Blu e le prime 4 squadre classificate nel Girone Bianco saranno qualificate di diritto ai quarti di finale della Del Monte Coppa Italia Serie A3. Le squadre si affronteranno. Successivamente la fase finale con semifinali e finalissima.

La Domotek Volley si qualifica domenica se…

La Domotek Volley potrebbe già qualificarsi per la Coppa Italia domenica sera. Ai reggini servono una serie di incroci che coinvolgono Gioia Del Colle, Sabaudia e Modica. Innanzitutto, serve una vittoria per 3-0 o 3-1 contro Gioia del Colle (a quota 12) che permetta a Laganà e compagni di arrivare a quota 18 punti. Contemporaneamente dovrebbero arrivare il ko o la vittoria per 3-2 di Sabaudia (a quota 12 con 2 gare da giocare) impegnata a Campobasso e la sconfitta di Modica (a quota 10 con 3 gare da giocare) in trasferta sul campo della capolista Sorrento. In questo modo entrambe sarebbero fuori dai giochi potendo arrivare al massimo a 15 e 16 punti vincendo le ultime partite rimaste nel girone di andata e la Domotek avrebbe la top 4 assicurata.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.