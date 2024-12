Oltre 200 presenze in Serie A, il colpo Zappoli è la conferma: la Domotek Volley punta all’A2!

StrettoWeb

A 3 giornate dal termine del girone di andata del campionato di Serie A 3, con l’accesso alla Coppa Italia (riservato alle prime quattro classificate al giro di boa), è già tempo di tirare le prime somme. Grandi sorrisi in casa Domotek Volley Reggio Calabria che occupa la terza posizione in classifica (15 punti) dietro Ortona (+4 ma con una gara in più) e Sorrento (+6).

I reggini hanno raccolto 5 vittorie e 2 sconfitte (quella sfortunata contro Campobasso al tie-break e quella contro la capolista Sorrento) mantenendo il PalaCalafiore inviolato davanti a oltre 1000 tifosi di media ogni partita, segnale che anche la città ha risposto con entusiasmo ai successi dei ragazzi di mister Polimeni che dopo la cavalcata della scorsa stagione in Serie B punta decisa alla Serie A2.

Un doppio salto di categoria di certo ambizioso, un obiettivo che la società reggina sta cercando di trasformare da sogno in realtà con azioni concrete. Come l’ultimo intervento sul mercato. Dopo la risoluzione consensuale con Spagnol, il ds Pellegrino si è messo subito all’opera per chiudere un colpo da novanta per la categoria: Enrico Zappoli.

Chi è Enrico Zappoli? L’asso brasiliano della Domotek Volley

Schiacciatore nato a Porto Alegre, 29 anni, Enrico Zappoli è un colpaccio per la categoria. Arrivato in Italia nel 2014, alla CMC Ravenna in Superlega, ha giocato ai massimi livelli anche in Austria con Hypotirol Innsbruck e in Germania con Buhl.

Poi il ritorno in Italia con Mosca Bruno Bolzano (A2), Roma (A2) e la Franco Tigano Palmi in (A3), prima sua esperienza sul territorio reggino. Successivamente ha anche attraversato lo Stretto per giocare ad Aci Castello tra Serie A3, A2 e Superlega.

Parliamo di un totale di 217 presenze in Serie A così distribuite: 70 in Superlega, 37 in Serie A2, 110 in Serie A3. Talento ed esperienza che vanno a rinforzare un roster già di alto livello che punta in alto: Reggio Calabria vuole la Serie A2.

