Il 12 dicembre il convegno: “La monetizzazione antica di Reggio Calabria”

StrettoWeb

Si terrà giovedì 12 dicembre alle ore 16:45 presso la Sala Giuffrè della Biblioteca Pietro De Nava il secondo degli incontri sul tema “La monetazione antica di Reggio Calabria: un viaggio tra storia, metrologia ed economia” curato dal Prof. Daniele Castrizio, Ordinario di Numismatica presso il Dipartimento di Civiltà Antiche dell’Università di Messina (DICAM) e promosso dall’Associazione Culturale Anassilaos congiuntamente con la Biblioteca Pietro De Nava, con il Patrocinio del Comune nell’ambito dell’Autunno in Biblioteca.

Tema della conferenza dello studioso reggino “La moneta e l’evoluzione economica e sociale di Reggio Calabria” attraverso i commerci e la produzione di anfore, vino ed altri prodotti di esportazione in tutto il Mediterraneo come dimostrato, peraltro, dal ritrovamento di monete reggine in città e paesi geograficamente distanti. All’incontro interverrà la Dott.ssa Daniela Neri, Responsabile della Biblioteca Pietro De Nava. Parteciperà Domenico Colella, coniatore ed esperto di moneta antica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.