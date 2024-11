Torneo di Guerin Subbuteo a Reggio Calabria, all’inaugurazione un ospite speciale: Emanuele Belardi

StrettoWeb

Ha scritto pagine di storia indelebili con la casacca della Reggina, calcando terreni di gioco Nazionali e Internazionali, concludendo la sua carriera proprio nella città che gli é rimasta nel cuore: Reggio Calabria. E quando la città sullo Stretto chiama, Emanuele Belardi non può dire “no”. Sarà proprio l’ex portiere della Reggina e della Juventus ad inaugurare il Torneo di Guerin Subbuteo in programma a Reggio Calabria nei giorni del 23 e 24 novembre.

“A Reggio Calabria ho lasciato un pezzo di cuore – sono le parole di Belardi – e quando gli amici chiamano, corro subito. È un vero piacere per me poter battere il calcio d’inizio al Torneo di Subbuteo che si terrà in città. Sono contento che anche in riva allo Stretto sia ritornato ad esistere questo sport, portato avanti in maniera eccelsa dal Subbuteo Club di Reggio Calabra. Il calcio regala emozioni sia nella versione originale che in “miniatura” così come nel Subbuteo. Il Calcio da Tavolo é stato lo sport di tutti noi, quando non esistevano ancora i videogiochi. Fa bene alla memoria poter rivivere quelle emozioni ed é anche occasione per far conoscere questo sport ai più piccoli”.

“L’agonismo, in qualsiasi sport, é sempre bello da toccare con mano.

A Reggio Calabria sono cresciuto e maturato come calciatore e tutt’oggi appena posso faccio un salto; una cittá che ha tantissime potenzialità soprattutto nel piano turistico. Questi eventi fanno il bene di un territorio che é straordinario e che merita di essere conosciuto in ogni parte del mondo”.

“L’iniziativa legata al Torneo di Subbuteo so che porterà in città tante persone che magari si innamoreranno del posto così come è successo a me anni fa e decideranno di ritornarci. Il mio augurio é che anche la popolazione reggina, grande amante dello sport, possa giungere numerosa ad assistere in prima persona al Torneo, così da riabbracciare il fascino del Subbuteo Ci vediamo al PalaMazzetto!”.

