Regionali Umbria, Schlein a Perugia per chiudere la campagna elettorale

Il segretario del Partito democratico, Elly Schlein e il capodelegazione al Parlamento europeo, Nicola Zingaretti, saranno giovedì a Perugia per la chiusura della campagna di “In cammino per l’Umbria” in vista delle elezioni regionali del 17 e 18 novembre. L’appuntamento è alle 18.30, al Teatro Bertolt Brecht, come annunciato dal Pd dell’Umbria.

Poco prima sempre a Perugia si terrà la chiusura della campagna elettorale del centrodestra con la presidente di Regione uscente e ricandidata Donatella Tesei.

Alle 17 all’Auditorium di San Francesco al Prato si ritroveranno la premier e segretaria di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, i leader di Lega Matteo Salvini, Forza Italia Antonio Tajani e degli altri partiti della coalizione. Oltre alla stessa Tesei. La chiusura ufficiale del candidato presidente del centrosinistra Stefania Proietti sarà invece venerdì mattina davanti all’ospedale di Terni. Anche in questo caso con i leader della coalizione.

