Regionali Umbria, Bernini: “Centro fondamentale per vincere”

StrettoWeb

“L’esempio Liguria dimostra che il centro è fondamentale per intercettare non la polemica e la protesta sterile ma la concretezza dei fatti compiuti”, così la ministra Anna Maria Bernini ha parlato delle regionali in Umbria nel corso di una visita alla comunità Incontro di Amelia.

“Quando io vengo in campagna elettorale non lo faccio per fare polemica ma dico che per l’Umbria abbiamo predisposto delle borse di studio con un record storico e stiamo facendo tanti studentati perché il diritto allo studio non è una parola ma un percorso”, ha aggiunto Bernini.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.