Regionali, De Pascale: “in Emilia Romagna coalizione ampia e coesa”

StrettoWeb

Michele De Pascale, candidato del centrosinistra alle regionali in Emilia Romagna, è intervenuto, in un’intervista al Manifesto: “al centrosinistra nazionale possiamo dare alcuni consigli di metodo: il rispetto reciproco, la capacità di smussare gli angoli e un serio lavoro sul programma. La coalizione, infatti, deve essere la più larga possibile: senza perdere in credibilità e capacità di governo dal giorno dopo le elezioni”.

Riguardo alle critiche sul suo impegno ambientale, De Pascale risponde: “rispetto le critiche di tutti ma la nostra è una coalizione credibile rispetto ai temi della transizione ambientale”. Aggiunge che questa sarà “ambiziosa negli obiettivi ma anche concreta e giusta nella difesa del lavoro e delle fasce sociali più deboli.”

De Pascale parla anche della gestione del rischio idrogeologico e delle alluvioni: “noi metteremo la prevenzione al primo posto con una struttura tecnica dedicata,” e annuncia che, se eletto, chiederà di essere commissario per l’alluvione, per assumersi “le responsabilità in prima persona.” La priorità, secondo lui, è quella di “superare un clima di scontro che non consente di mettere la mia terra in sicurezza.”

Infine, De Pascale presenta il suo progetto per la sanità: “abbiamo il sistema sanitario più forte del paese ma serve un percorso di auto riforma,” con l’obiettivo di mettere “prevenzione al primo posto, appropriatezza delle cure, medicina territoriale e riorganizzazione della rete ospedaliera.” Critica, infine, le proposte del centrodestra per la sanità, ribadendo che “il sistema delle assicurazioni private che di fatto propone il centrodestra non passerà”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.