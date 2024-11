Reggio Calabria, marciapiede e tombino distrutti in pieno centro | FOTO

StrettoWeb

Il salotto buono di Reggio Calabria con la polvere sul pavimento e le macchie sugli specchi. Dettagli nel quadro generale, che tutti amiamo. Dettagli che però finiscono sempre per risaltare all’occhio. Ci ritroviamo a segnalare l’ennesimo caso di incuria e scarsa manutenzione in pieno centro città.

Un tombino spaccato a metà in via Demetrio Tripepi, un marciapiede ridotto a brandelli alla salita del Teatro Comunale Francesco Cilea, uno dei luoghi di cultura più importanti della città, con tanto di mattonelle che si sollevano pericolosamente se qualcuno le sfiora con la macchina. Nella nostra gallery le immagini che non sfuggono ai cittadini ma, evidentemente, a chi dovrebbe occuparsi della manutenzione sì…

