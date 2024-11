Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per il weekend

StrettoWeb

Nella notte di Venerdì 29 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una temperatura di circa +15,2°C e una bassa copertura nuvolosa del 7%. Il vento soffierà da Ovest a 1,5 km/h. Durante la mattina, le temperature saliranno fino a +18,5°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 34%. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con una temperatura massima di +18°C e umidità al 69%. La sera porterà pioggia leggera, con accumuli di 0,67 mm. Sabato 30 Novembre, pioggia moderata e temperature intorno ai +15°C caratterizzeranno la giornata, mentre Domenica 1 Dicembre proseguiranno le piogge leggere.

Venerdì 29 Novembre

Nella notte di Venerdì 29 Novembre, Messina si presenterà con un cielo sereno e una temperatura di circa +15,2°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 7%, e il vento soffierà da Ovest a una velocità di 1,5 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 5 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 73%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa. Le condizioni rimarranno stabili e senza precipitazioni.

Proseguendo nella mattina, il cielo continuerà a essere prevalentemente sereno, con temperature che saliranno fino a +18,5°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 34%. Il vento si intensificherà, con velocità che varieranno tra 8,2 km/h e 14,6 km/h, mantenendo direzione Ovest-Nord Ovest. L’umidità si ridurrà, attestandosi attorno al 64%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, passando a nubi sparse e una temperatura massima di +18°C alle 13:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’80%, e il vento continuerà a soffiare da Ovest-Nord Ovest con una velocità di circa 13,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità si manterrà attorno al 69%.

Infine, nella sera, le condizioni meteorologiche cambieranno drasticamente. Si assisterà a pioggia leggera a partire dalle 18:00, con una temperatura che scenderà a +16,3°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 91%, e il vento soffierà a una velocità di 9 km/h. Le precipitazioni aumenteranno, con accumuli di 0,14 mm alle 19:00 e fino a 0,67 mm entro la 23:00. L’umidità si attesterà attorno all’82%.

Sabato 30 Novembre

La notte di Sabato 30 Novembre sarà caratterizzata da pioggia moderata che inizierà a cadere già dalle 00:00, con una temperatura di +15,3°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento soffierà da Sud-Sud Ovest a una velocità di 4,6 km/h. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli di 1,09 mm. L’umidità si attesterà attorno all’82%.

Durante la mattina, la pioggia continuerà, con temperature che si manterranno intorno ai +15°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di 10,3 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che varieranno da 0,11 mm a 0,93 mm. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche miglioreranno leggermente, con una diminuzione della pioggia. Si prevede una temperatura di circa +13,7°C alle 15:00, con una copertura nuvolosa che scenderà al 18%. Il vento continuerà a soffiare da Nord Ovest, ma con una velocità più moderata di 13,9 km/h. Le precipitazioni saranno minime, con accumuli di 0,1 mm.

Nella sera, il cielo rimarrà nuvoloso, ma le precipitazioni saranno assenti. La temperatura si attesterà attorno ai +10,5°C e l’umidità si manterrà alta, attorno al 79%. Il vento continuerà a soffiare da Ovest-Nord Ovest a una velocità di 9,3 km/h.

Domenica 1 Dicembre

La notte di Domenica 1 Dicembre sarà caratterizzata da pioggia leggera che inizierà già dalle 00:00, con una temperatura di +10,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 94%, e il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di 11,1 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli di 0,54 mm.

Durante la mattina, la pioggia continuerà, con temperature che si manterranno intorno ai +12,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 90%, e il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di 22,1 km/h. Le precipitazioni saranno più consistenti, con accumuli che raggiungeranno 1,14 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche rimarranno simili, con pioggia leggera e temperature che si attesteranno attorno ai +13,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 97%, e il vento continuerà a soffiare da Nord a una velocità di 10,9 km/h. Le precipitazioni si manterranno leggere, con accumuli di 0,4 mm.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà coperto, con temperature che scenderanno a +12,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 31%, e il vento continuerà a soffiare da Nord Ovest a una velocità di 8,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative.

Conclusioni

Il fine settimana a Messina si preannuncia variabile, con un Venerdì inizialmente sereno che si trasformerà in un Sabato piovoso e un Domenica caratterizzata da piogge leggere. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, specialmente durante il Sabato, quando le precipitazioni saranno più intense. Si consiglia di prepararsi per un weekend all’insegna della pioggia e di tenere a mente le previsioni per pianificare al meglio le proprie attività.

