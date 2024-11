Palermo, tonfo clamoroso: il Cittadella passa al 90’… e davanti scappano

StrettoWeb

Dopo lo scialbo pareggio 0-0 in casa del Mantova nel turno infrasettimanale, il Palermo era chiamato al successo casalingo, davanti al pubblico del “Renzo Barbera” in un impegno, sulla carta, piuttosto semplice contro il Cittadella. Ma in Serie B di ‘semplice’ c’è ben poco e gli impegni non possono essere presi sotto gamba, anche con le squadre della parte bassa della classifica, anche se sei il Palermo e avrai un documentario tutto tuo su Dazn.

La lezione è amara. Il Palermo fa la partita, mantiene oltre il 61% di possesso palla, tira 20 volte, ma non trova la via del gol. L’unico tiro in porta della ripresa calciato dal Cittadella porta in dote, invece, 3 punti pesantissimi: al 90° Pandolfi gela il Barbera a tempo quasi scaduto. Netta frenata per il Palermo che resta in zona Playoff a causa dei pareggi di Bari e Catanzaro alle sue spalle e può tirare un sospiro di sollievo per il pari della Juve Stabia e il ko della Cremonese.

Nelle zone nobili della classifica però, quelle destinate al secondo turno Playoff e alla promozione diretta, le dirette concorrenti non aspettano: vittorie per Cesena, Spezia e Pisa in attesa del Sassuolo: la vetta è distante 11 punti per i rosanero fermi al 7° posto a quota 16 (Pisa 27 punti).

