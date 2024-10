“Palermo Sunrise”, su Dazn il documentario sul club rosanero: presenti 3 amati ex

StrettoWeb

Venerdì 1° novembre sarà visibile, in esclusiva su Dazn, “Palermo Sunrise”, il documentario sul Palermo Fc. Il docufilm originale ripercorre la recente storia del club rosanero, dalla rinascita nel 2019, fino all’inaugurazione lo scorso aprile del Palermo City Football Academy, il nuovo centro sportivo cuore pulsante delle attività del Club.

“Palermo Sunrise” ospiterà anche le testimonianze esclusive di alcuni amatissimi ex calciatori rosanero del passato: da Amauri a Javier Pastore fino a Mario Alberto Santana per arrivare a oggi con il racconto dell’attuale capitano del Palermo, Matteo Brunori. Agli ex e attuali calciatori si aggiungono anche le parole del Presidente Dario Mirri, del membro del board City Football Group Alberto Galassi e del Ceo City Football Group Ferran Soriano.

