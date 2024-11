Risultati Serie B 12ª Giornata: il Pisa vola, frenata Palermo, pari per Cosenza e Catanzaro | CLASSIFICA

StrettoWeb

Scenario interessante in Serie B dopo le gare del primo pomeriggio domenicale della 12ª Giornata. Davanti il Pisa di Pippo Inzaghi continua a volare: 1-3 alla Cremonese con i gol di Marin, Piccinini e Tramoni (di Vazquez il gol dei padroni di casa). Tiene botta lo Spezia che supera 1-0 il Modena e resta a -3 dai toscani.

Vittoria anche per il Cesena, 1-0 contro il Sudtirol e quarto posto agganciato. Frenata in zona Playoff per il Palermo sconfitto 0-1 dal Cittadella. Si ferma anche la Juve Stabia, al terzo pareggio consecutivo (0-0 contro la Carrarese).

Doppia X anche per le calabresi: il Catanzaro non va oltre lo 0-0 contro il Frosinone fanalino di coda, il Cosenza si lascia rimontare sull’1-1 dalla Salernitana dopo essere passato in vantaggio.

Risultati 12ª Giornata Serie B

Bari-Reggiana 2-2

Carrarese-Juve Stabia 0-0

Spezia-Modena 1-0

Catanzaro-Frosinone 0-0

Cesena-Sudtirol 1-0

Cosenza-Salernitana 1-1

Cremonese-Pisa 1-3

Palermo-Cittadella 0-1

Sampdoria-Brescia

Sassuolo-Mantova

Classifica

Pisa 27 Spezia 24 Sassuolo 22 Cesena 18 Cremonese 18 Juve Stabia 17 Sampdoria 15 Bari 14 Catanzaro 14 Brescia 14 Carrarese 13 Reggiana 13 Salernitana 13 Mantova 13 Sudtirol 13 Cittadella 12 Cosenza 11 Modena 11 Frosinone 9

Programma 13ª Giornata Serie B (8-9-10 novembre)

Frosinone-Palermo

Brescia-Cosenza

Modena-Carrarese

Pisa-Sampdoria

Sudtirol-Sassuolo

Mantova-Cremonese

Cittadella-Cesena

Juve Stabia-Spezia

Reggiana-Catanzaro

Salernitana-Bari

