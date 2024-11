Meteo Messina, le previsioni per domani sabato 23 novembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Messina di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La presenza di nubi sparse nella notte e nella mattina lascerà spazio a un cielo sereno nel corso della sera, rendendo la giornata particolarmente gradevole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16,7°C, con una leggera diminuzione fino a 15,8°C nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà variabile, con una percentuale che oscillerà tra il 19% e il 61%. I venti, provenienti principalmente da Nord-Ovest, si presenteranno freschi, con velocità che raggiungeranno i 35,6 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi intorno al 26%.

Durante la mattina, le temperature continueranno a scendere leggermente, mantenendosi tra i 15,8°C e i 16,8°C. La copertura nuvolosa si stabilizzerà attorno al 40%, mentre i venti si attenueranno, con velocità che varieranno tra i 22,4 km/h e i 31,5 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 51%.

Nel pomeriggio, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, che raggiungeranno un massimo di 16,5°C. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, portandosi al 26%. I venti saranno più leggeri, con velocità che scenderanno fino a 5,1 km/h, creando condizioni di calma. L’umidità rimarrà attorno al 47%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1028 hPa.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a 12,4°C. I venti, provenienti da Sud-Sud Est, si presenteranno con una velocità di 14,1 km/h, rendendo l’atmosfera fresca ma piacevole. L’umidità si attesterà attorno al 58%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Messina nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo sereno. Non si prevedono cambiamenti significativi, con la possibilità di qualche nuvola in più nei giorni successivi, ma senza particolari eventi meteorologici da segnalare. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un weekend all’insegna della tranquillità e del clima temperato.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.7° perc. +16.1° prob. 26 % 35.6 NO max 47.7 Maestrale 63 % 1016 hPa 3 poche nuvole +16° perc. +15° Assenti 33.5 ONO max 45.8 Maestrale 54 % 1018 hPa 6 nubi sparse +15.8° perc. +14.9° Assenti 33.9 NO max 44.3 Maestrale 55 % 1021 hPa 9 nubi sparse +16.8° perc. +15.9° Assenti 22.4 NO max 32.1 Maestrale 51 % 1024 hPa 12 nubi sparse +16.7° perc. +15.8° Assenti 16.6 NNO max 17.4 Maestrale 49 % 1026 hPa 15 nubi sparse +15.4° perc. +14.4° Assenti 5.1 N max 10.3 Tramontana 51 % 1028 hPa 18 poche nuvole +13.3° perc. +12.2° Assenti 10.5 SSE max 12.7 Scirocco 60 % 1031 hPa 21 poche nuvole +12.7° perc. +11.6° Assenti 13 SSE max 18.9 Scirocco 58 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:39

