Messina: viaggiava in moto con dosi di droga negli indumenti intimi, giovane arrestato

StrettoWeb

Ieri sera, a Francavilla di Sicilia (ME), i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 30enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, i militari dell’Arma hanno fermato l’individuo mentre si trovava alla guida di un motociclo. Durante le operazioni di controllo, l’uomo ha mostrato un nervosismo che ha indotto i Carabinieri ad approfondire le verifiche e procedere così ad una perquisizione personale che ha consentito di scovare e sequestrare 4 dosi marijuana, che il fermato aveva abilmente occultato sotto gli indumenti intimi.

A fronte del rinvenimento dello stupefacente, i Carabinieri hanno perquisito l’abitazione dell’indagato, laddove sono state trovate e sequestrate oltre 350 grammi di marijuana già suddivisa in dosi, 20 grammi di hashish e quasi 5 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e vario materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento della droga.

Il 30enne è stato arrestato e ristretto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La droga è stata invece inviata ai Carabinieri del RIS di Messina per i relativi accertamenti di laboratorio, all’esito dei quali è risultato che sarebbe stato possibile ricavare più di 1500 dosi da immettere sulle piazze di spaccio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.