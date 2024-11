Elezioni Usa: testa a testa Trump-Harris in Michigan, Pennsylvania e Wisconsin

In Michigan, Pennsylvania e Wisconsin è testa a testa tra Kamala Harris e Donald Trump, secondo un sondaggio pubblicato oggi dal centro di ricerca Marist, con la democratica in lieve vantaggio in tutti e tre. Nel dettaglio, in Michigan il vice presidente è al 52% contro il 48% del tycoon, in Wisconsin al 50% contro il 48% e in Pennsylvania al 50% contro il 48%.

Sono tutti distacchi che rientrano nel margine di errore dei sondaggi ma cinque rilevazioni degli ultimi giorni in Michigan e tre in Wisconsin hanno dato tutti un vantaggio numerico di Harris nei due Stati.