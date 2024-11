Domotek Volley-Napoli, Esposito: “grande spinta dal PalaCalafiore. Lamp? Che potenziale!”

StrettoWeb

Terza vittoria in 4 gare disputate per la Domotek Volley Reggio Calabria che batte Napoli 3-0 davanti al pubblico di un trepidante PalaCalafiore. Nel post partita Lorenzo Esposito ha analizzato così la gara: “è stata una gara per come ce l’aspettavamo. Siamo partiti abbastanza tesi all’inizio, poi palla dopo palla siamo andati sempre meglio e alla fine si è visto nel risultato. La cosa positiva è stata che chi stava in panchina si è fatto trovare molto pronto, soprattutto Spagnol e anche Soncini, sono stati fondamentali per la vittoria della partita.

La prestazione di Kevin Lamp? Ha un potenziale veramente, veramente importante. Bisogna dargli molta fiducia perchè è il primo anno che gioca in Italia ma ha delle altezze incredibili ed è anche un ragazzo fantastico. Io la fiducia gliel’ho data dall’inizio e gliela darò sempre quando sarà in campo.

Dove possiamo arrivare? Secondo me può mantenere i margini della vetta della classifica però bisogna lavorare sempre di più, è un gruppo fantastico.

L’impatto con il PalaCalafiore? Rispetto all’ultima ha spinto molto di più il pubblico, anche se l’altra era molto più tesa, l’abbiamo sentito molto e ci ha fatto tanto piacere vedere tutta questa gente al PalaCalafiore“.

