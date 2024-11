Domotek Reggio Calabria, arriva Sabaudia. Polimeni vuole un PalaCalafiore caldo: “abbiamo il pubblico migliore”

StrettoWeb

Mister Antonio Polimeni non si nasconde: la Domotek Reggio Calabria è attesa da una sfida impegnativa contro Sabaudia. “Sarà una gara combattutissima – esordisce il coach – loro vengono da un ottimo periodo di forma, hanno messo punti importanti in classifica e nell’ultima partita hanno ottenuto una vittoria di prestigio contro Gioia del Colle, squadra che era considerata la favorita del campionato. Verranno qui con grande entusiasmo”.

Nonostante la recente sconfitta in trasferta contro la capolista Sorrento, Polimeni trae indicazioni positive: “È stata una vittoria meritata da parte loro, hanno dimostrato di avere equilibri importanti. Dal canto nostro, abbiamo avuto anche delle ottime indicazioni. Al di là del primo set, abbiamo perso ai vantaggi anche il secondo e il terzo, soprattutto il secondo dove eravamo in vantaggio 17-15. C’è da raccogliere tanto di positivo e naturalmente anche quegli aspetti che ci permettono di migliorare alcuni aspetti sia tecnici che tattici. In linea di massima è chiaro che non piace a nessuno perdere, ma siamo un gruppo coeso a cui piace lavorare e siamo coscienti del nostro percorso. Siamo convinti che a lungo andare possiamo continuare a migliorare”.

Polimeni presenta i punti di forza di Sabaudia, prossima avversaria in campo domenica 24 novembre con orario “inedito” alle ore 16:00: “È una squadra con giocatori di esperienza nella categoria, a cui hanno aggiunto qualche giovane di belle speranze. Sono una squadra combattiva, con determinati fondamentali come punti di forza, tra cui anche l’entusiasmo di chi sta facendo bene”.

Infine, un messaggio al pubblico: “Ricordiamo che si gioca alle ore 16:00 e vi aspettiamo numerosi come sempre! Reggio Calabria rappresenta per noi il fiore all’occhiello, tra tutte le squadre della categoria probabilmente siamo quelli che offrono più pubblico ed è motivo di orgoglio. Questo non può fare altro che renderci ancora più responsabili e ci auguriamo di avere sempre più gente a seguire”.

