Colf&Badanti, Caf Cisl Messina apre nuovo Sportello

Lo Sportello Colf&Badanti è uno dei punti di forza del Caf Cisl. Ai consulenti del sindacato si rivolgono tante persone, ogni giorno, per capire come funziona e per l’assistenza quotidiana nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore/lavoratrice. Così il Caf Cisl di Messina ha deciso di “raddoppiare” la sua presenza. Oltre allo Sportello della sede centrale di viale Europa, è stato deciso di aprire un nuovo sportello Colf&Badanti presso la sede di via Bellinzona (pressi piazza Castronovo) con i seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30; martedì e giovedì dalle 16 alle 19.

Ma perché lo Sportello Colf e Badanti, cosa possiamo fare per te? Lo sportello Colf e Badanti del Caf Cisl nasce per fornire alle famiglie tutta l’assistenza necessaria per la gestione del rapporto di lavoro di colf, assistenti familiari, baby sitter, governanti.

I servizi offerti dal Caf Cisl, dai costi molto vantaggiosi, riguardano ogni aspetto della regolarizzazione e dell’amministrazione del rapporto del lavoro, garantendo al datore di lavoro, nel rispetto della norma, correttezza, precisione e professionalità, e al lavoratore domestico tutti i diritti e le tutele riconosciuti dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico.

Con il Caf Cisl puoi: stipulare il contratto a norma del CCNL del lavoro domestico; elaborare i prospetti paga mensili, calcolare la tredicesima ed elaborare il modello CU; calcolare i contributi previdenziali e compilare i modelli MAV per il versamento all’INPS; tenere il conteggio di ferie, malattia, maternità, infortunio; calcolare TFR e liquidazione; ricevere assistenza per compilare i documenti necessari a beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per il datore di lavoro; regolarizzare il rapporto di lavoro per i cittadini extracomunitari.

Lo Sportello informa anche sulle agevolazioni fiscali previste. Il datore di lavoro che versa regolarmente i contributi all’INPS per colf o assistenti familiari può usufruire di agevolazioni fiscali.

I contributi obbligatori versati per le colf e per gli addetti all’assistenza possono essere dedotti dal proprio reddito per un importo massimo di 1.549,36 euro l’anno. L’importo massimo deducibile è fisso e non varia in base ai redditi dichiarati.

Per gli addetti all’assistenza di persone non autosufficienti, il datore di lavoro può detrarre dall’imposta lorda il 19% delle spese sostenute, per un importo massimo di 2.100 euro l’anno. La detrazione spetta al soggetto non autosufficiente o ai familiari che affrontano la spesa.Per usufruire dell’agevolazione, sono necessari il certificato medico che attesti la condizione di non autosufficienza, da esibire a richiesta dell’amministrazione finanziaria, e le ricevute delle retribuzioni erogate, firmate dall’assistente familiare. Si può usufruire della detrazione se il reddito complessivo è inferiore a 40.000 euro e la deduzione fiscale per la colf si può sommare alla detrazione prevista per l’assistente familiare e viceversa. Il Caf Cisl predisporrà la dichiarazione sulle somme erogate durante l’anno, necessaria per ottenere l’agevolazione.

Per qualsiasi informazione o assistenza è possibile rivolgersi presso la sede più vicina del Caf Cisl.

