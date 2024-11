Fine 4° QT – La Viola vince 107-93

StrettoWeb

Ultimi 10 minuti. Zanetti in lunetta: 1/2 (84-61). Due per Ivanaj in layup (86-61). Tripla di Del Mola (86-64). Tripla di Manna (86-67). Due con fallo per Zanetti: completato il gioco da 3 punti (86-70). Simonetti in post, poi step back splendido dalla media (88-70). Rubinetti ne segna 2 per Matera (88-72).

Paulinus porta la Viola a 91 con un gioco da 3 punti (90-72). Due per Zanetti (91-74). Risponde Fernandez (93-74). Tripla di Paulinus (96-74). Altri due per Paulinus (98-74). Due con fallo per Manna: libero aggiuntivo fuori (98-76). Tripla du Rubinetti (98-79). Cessel per i 100 della Viola (100-81). Quattro in fila per Matera: Manna e Airaghi (100-85). Entrano Sgarlato, Mazza e Nicolò per l’ultimo minuto di gara. Fernandez, Idiaru e Cessel per la Viola (106-85). Tripla di Cioppa (106-88).

Due liberi per Rubinetti (106-90). Primo punto per Sebastiano Nicolò che fa 1/2 in lunetta (107-90). Tripla di Rubinetti (107-93). Finisce qui.

