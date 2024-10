Siracusa, alimenti privi di tracciabilità in negozio: denunciati titolari

StrettoWeb

Nel corso dei controlli effettuati dalla Polizia a Pachino, provincia di Siracusa, due cittadini tunisini, titolari di un negozio che vende generi alimentari, sono stati denunciati per frode nell’esercizio del commercio e per abbandono di rifiuti sulla pubblica via.

Durante un controllo amministrativo nella loro attività commerciale sono emerse gravi irregolarità nella conservazione di numerose confezioni di prodotti alimentari. In particolare 131 confezioni di cibi e 13 chili di altri alimenti vari erano privi di qualsiasi tracciabilità. Per entrambi è scattata la denuncia.

Nel corso del servizio di controllo effettuato sul territorio, la polizia ha anche identificato 131 persone e controllando 51 veicoli. Controllati anche numerosi cittadini stranieri e uno di questi, un uomo di 39 anni di origine tunisina, è stato denunciato per il reato di soggiorno irregolare nel territorio nazionale.

