Risultati Serie A 10ª Giornata: manita Lazio, ok Roma, vola la Fiorentina. E la Juve perde posizioni | CLASSIFICA

Si chiude il turno infrasettimanale della 10ª Giornata di Serie A con dei risultati sorprendenti. E a proposito di sorprese, alzi la mano chi si aspettava la Fiorentina al terzo posto in classifica dopo 10 giornate. La squadra di Palladino, dopo un inizio incerto ha raccolto la 5ª vittoria consecutiva battendo 0-1 il Genoa con gol di Gosens.

Toscani a quota 19, gli stessi punti dell’Atalanta vincitrice contro il Monza e della Lazio che supera 1-5 il Como. I biancocelesti segnano due gol nel primo tempo con Castellanos e Pedro, i lombardi accorciano con Mazzitelli nella ripresa ma Patric, Castellanos e Tchaouna mettono in ghiaccio i 3 punti. Un rosso per parte a Braunoder e Tavares, entrambi per doppia ammonizione.

Dopo lo schiaffo subito dalla Fiorentina nel turno precedente, la Roma si rialza battendo di misura il Torino: a decidere la gara per l’ex Juric, sprovvisto di Dovbyk (febbre), è Paulo Dybala.

I risultati della serata incidono sulla classifica della Juventus che dopo il 2-2 contro il Parma si ritrova. Discorso simile per il Milan che, con una gara da recuperare, dopo il ko contro il Napoli capolista è addirittura ottavo. Tiene il passo dei partenopei l’Inter vincitrice 0-3 a Empoli.

Risultati 10ª Giornata Serie A

Cagliari-Bologna 0-2

Lecce-Verona 1-0

Milan-Napoli 0-2

Empoli-Inter 0-3

Venezia-Udinese 3-2

Atalanta-Monza 2-0

Juventus-Parma 2-2

Genoa-Fiorentina 0-1

Como-Lazio 1-5

Roma-Torino 1-0

Classifica Serie A

Napoli 25 Inter 21 Atlanta 19 Fiorentina 19 Lazio 19 Juventus 18 Udinese 16 Milan 14* Torino 14 Roma 13 Bologna 12* Empoli 11 Parma 9 Verona 9 Como 9 Cagliari 9 Monza 8 Venezia 8 Lecce 8 Genoa 6

* Una partita da recuperare

Programma 11ª Giornata Serie A (2-3-4 novembre)

Bologna-Lecce

Udinese-Juventus

Monza-Milan

Napoli-Atalanta

Torino-Fiorentina

Verona-Roma

Inter-Venezia

Empoli-Como

Parma-Genoa

Lazio-Cagliari

