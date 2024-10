Juventus, altro pari pirotecnico: 2-2 da brividi con il Parma. L’Atalanta ringrazia, è 3ª | CLASSIFICA

StrettoWeb

La Juventus ci ha preso gusto. Dopo il pareggio 4-4 contro l’Inter dello scorso weekend, i bianconeri danno vita a un’altra X pirotecnica con il 2-2 maturato allo Stadium contro il Parma. Magari i tifosi bianconeri avranno qualcosa da ridire sul risultato, gli spettatori neutrali se la sono goduta appieno. E divertirsi con una partita della Juventus, dopo gli anni passati, decisamente poco Allegri, è già una vittoria.

I risultati arriveranno con il tempo, Thiago Motta è un allenatore talentuoso ma giovane, alla prima grande esperienza, con una squadra che lo rispecchia nelle stesse caratteristiche e che può soffrire qualche passaggio a vuoto. La partita di questa sera contro il Parma è stata aperta a ogni risultato: i bianconeri sono andati sotto per due volte, prima con gol dell’ex Reggina Del Prato, pareggiato da McKennie e poi con la rete di Sohm (Parma avanti a fine primo tempo), recuperata al 49′ della ripresa da Weah.

La Juventus soffre l’assenza di Bremer dietro, lo ‘0’ alla voce gol subiti è ormai un ricordo delle prime giornate, irreale da mantenere, ma è anche inevitabile sottolineare come i gol si siano moltiplicati dall’assenza del brasiliano (7 in 4 partite). Nel finale il Parma fallisce diverse occasioni per il colpo del ko con Di Gregorio costretto agli straordinari. Terzo pareggio nelle ultime 5 per la Juventus che resta quarta a -7 dal Napoli capolista, -4 dall’Inter e viene scavalcata dall’Atalanta.

Atalanta-Monza 2-0: la cronaca del match

L’Atalanta, invece, non conosce ostacoli. Quarto successo consecutivo per i bergamaschi che, dopo il 6-1 rifilato al Verona lo scorso sabato, vincono la sfida infrasettimanale contro il Monza per 2-0. Primo tempo abbastanza anonimo, un tiro in porta per parte e netta superiorità nel possesso palla dell’Atalanta. Il copione era prevedibile, lo 0-0 un po’ meno.

Parità che resiste fino al 70′ quando Samardzic, entrato al posto di Lookman nella ripresa, sblocca la gara. L’ex Udinese poi mette lo zampino sul gol di Zappacosta che all’88’ chiude la gara e lancia l’Atalanta al terzo posto in solitaria. Napoli-Atalanta del prossimo turno sarà una sfida da non perdere!

Risultati 10ª Giornata Serie A

Cagliari-Bologna 0-2

Lecce-Verona 1-0

Milan-Napoli 0-2

Empoli-Inter 0-3

Venezia-Udinese 3-2

Atalanta-Monza 2-0

Juventus-Parma 2-2

Genoa-Fiorentina

Como-Lazio

Roma-Torino

Classifica Serie A

Napoli 25 Inter 21 Atlanta 19 Juventus 17 Fiorentina 16 Lazio 16 Udinese 16 Milan 14* Torino 14 Bologna 12* Empoli 11 Roma 10 Como 9 Parma 9 Verona 9 Cagliari 9 Monza 8 Venezia 8 Lecce 8 Genoa 6

* Una partita da recuperare

Programma 11ª Giornata Serie A (2-3-4 novembre)

Bologna-Lecce

Udinese-Juventus

Monza-Milan

Napoli-Atalanta

Torino-Fiorentina

Verona-Roma

Inter-Venezia

Empoli-Como

Parma-Genoa

Lazio-Cagliari

