Milan neanche con le mani, Napoli cinico: 0-2 a San Siro, Conte allunga in vetta | CLASSIFICA

StrettoWeb

Sarebbe rimasto primo comunque, visti i 4 punti di vantaggio dall’Inter, ma il Napoli lascia San Siro con 3 punti preziosi e sprinta in vetta portandosi sul +7. Segnale importante, se mai ce ne fosse ancora bisogno, quello lanciato dai ragazzi di Antonio Conte che nella corsa Scudetto vogliono recitare un ruolo da protagonisti.

La vittoria di questa sera, arrivata dopo i 3 punti sofferti contro il Lecce, mentre il calendario si congestiona di partite e l’assenza dell’impegno europeo permette di respirare un po’ di più, certifica le ambizioni del Napoli che batte 0-2 il Milan e lo fa giocando una partita cinica, non bellissima, ma che al triplice fischio lascia tutti contenti. Quantomeno tutti quelli in maglia azzurra.

Nel Milan non sorride proprio nessuno. Forse Leao… contento all’ennesima panchina per scelta tecnica. Fonseca non ha paura di osare e, con Theo Hernandez e Reijnders squalificati, Gabbia fuori per infortunio, lascia fuori Tomori e Leao per scelta tecnica e Pulisic con la gastroenterite.

Dopo 5 minuti il Napoli è già avanti: svarione difensivo, buco centrale, Lukaku fa rimbalzare Pavlovic e segna. Uno dei pochissimi palloni giocati realmente dal bomber belga, tutto sommato ben contenuto dalla coppia Thiaw-Pavlovic che sul piano fisico regge bene. Il Milan incassa il colpo e prova a fare la partita, tiene il pallino del gioco e si rende pericoloso con le folate di Chukwueze e qualche guizzo di Morata ma non trova mai la via del gol.

Il Napoli si riaffaccia in avanti sul finire del primo tempo con Kvaratskhelia che sulla sinistra rientra e pesca la traiettoria giusta per lo 0-2 con Maignan un po’ in ritardo. Il Napoli è cinico, colpisce quando ne ha l’occasione, poi sa anche soffrire quando il Milan prova il forcing. A inizio ripresa annullato per fuorigioco un gol a Morata. Meret mette i guantoni sul subentrante Leao, Pulisic si divora dal centro dell’area la rete dell’1-2 che avrebbe ridato un po’ di speranze ai rossoneri per un finale all’arrembaggio. Ma il Milan, questa sera, non avrebbe segnato neanche con le mani.

L’impatto di Leao sulla partita è minimo: tanti dribbling riuscite quanto successive scelte sbagliate. Le occasioni ci sono, nessuno le capitalizza. E dietro, prima o poi, il gol arriva fin troppo spesso, per non dire sempre. Le assenze sono un alibi, gli 11 punti di distacco dalla vetta alla 10ª giornata (con una partita da recuperare) un po’ meno…

Risultati 10ª Giornata Serie A

Cagliari-Bologna 0-2

Lecce-Verona 1-0

Milan-Napoli 0-2

Empoli-Inter

Venezia-Udinese

Atalanta-Monza

Juventus-Parma

Genoa-Fiorentina

Como-Lazio

Roma-Torino

Classifica Serie A

Napoli 25 Inter 18 Juventus 17 Fiorentina 16 Atlanta 16 Lazio 16 Udinese 16 Milan 14* Torino 14 Bologna 12* Empoli 11 Roma 10 Como 9 Verona 9 Cagliari 9 Monza 8 Parma 8 Lecce 8 Genoa 6 Venezia 5

* Una partita da recuperare

Programma 11ª Giornata Serie A (2-3-4 novembre)

Bologna-Lecce

Udinese-Juventus

Monza-Milan

Napoli-Atalanta

Torino-Fiorentina

Verona-Roma

Inter-Venezia

Empoli-Como

Parma-Genoa

Lazio-Cagliari

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.