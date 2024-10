Reggio Calabria, Ripepi: “Marino non democratico con i giornalisti. E su Spirito Santo…”

StrettoWeb

La seduta odierna della commissione affari generali del comune di Reggio Calabria e tutto l’iter per il nuovo regolamento delle commissioni voluto dal Pd, continua a far discutere ed a provocare polemiche. In una diretta social, il consigliere comunale Massimo Ripepi, non le manda a dire: “abbiamo presentato come centrodestra ben 12 emendamenti ed anche Pazzano, che è di sinistra, ne ha presentati altri. Questi sono pericolosi, ci vogliono mettere il bavaglio. Siamo pronti a fare ricorso al Tar e non solo”.

“Marino ed i giornalisti”

“Ma lo sapete che Marino mi ha diffidato chiedendomi 49 mila euro? Ed io ne ho chiesti 50 mila. Mai mi sarei aspettato di dover arrivare a tanto con dei colleghi. I giornalisti? Il capogruppo del Pd afferma di volerli in commissione ma poi ne chiede l’identificazione. Ma come è possibile? Si comporta in maniera non democratica“, rimarca Ripepi.

“Quello che toccano distruggono”

“Brunetti ha combinato un casino con la viabilità a Spirito Santo creando traffico e caos. Un benzinaio della zona, mi hanno detto, sta fatturando la metà dopo questo cambiamento assurdo. Mi hanno anche riferito che i cittadini stanno raccogliendo le firme contro la decisione di Brunetti”, evidenzia Ripepi.

