Reggio Calabria, caos scuole. La dirigente Labate in Commissione su topi, trasloco e staticità dell’Istituto: “sgarbo istituzionale”

Si è conclusa poco fa una Commissione controllo e garanzia sulle problematiche delle scuole a Reggio Calabria. La seduta, in cui ci sono stati interventi garbati da parte degli intervenuti, prevedeva il controllo degli atti amministrativi e delle missive intercorsi tra la Dirigente dell’Istituto comprensivo Corrado Alvaro, ex Larizza, prof.ssa Adriana Labate, ed il Comune di Reggio Calabria.

Labate: “c’è stato qualche sgarbo istituzionale”

E’ la dirigente Labate a spiegare le problematiche del suo plesso: “sul trasloco ci sono stati dei problemi oggettivi, capisco la situazione di emergenza ma serviva un approccio diverso. Il personale Ata sabato e domenica? Non sono stati disponibili. Da parte mia c’è stato sempre un spirito costruttivo e non distruttivo, questo è giusto precisarlo. Topi? La situazione non è bella. Sulla spazzatura ho chiamato Ecologia Oggi per chiedere dei mastelli. Le giostre? Hanno acuito i problemi della scuola a causa della sporcizia che si è creata. Avevo chiesto i documenti sulla staticità ma non mi sono stati dati. Indubbiamente c’è stato qualche sgarbo istituzionale”, rimarca Labate.

Roschetti: “la derattizzazione è stata fatta puntualmente a norma di legge”

Il dirigente del comune di Reggio Calabria, dott.ssa Roschetti, ha risposto alle problematiche elencate dalla dott.ssa Labate: “premetto che i topi all’esterno, così come la spazzatura, non compete al mio settore. Per quanto riguarda la questione interna la derattizzazione è stata effettuata nel 2022, 2023 e 2024. La norma prevede questa procedura una volta all’anno. La ditta mi ha comunicato che la spazzatura interna alla scuola, vedi pezzi di panino o di merendine, può attirare i ratti”, evidenzia Roschetti. “Il trasloco? Le altre scuole hanno messo a disposizione il personale Ata il sabato e la domenica. Inoltre, la scuola della dirigente Labata non fa la differenziata in maniera adeguata. Noi siamo qui pronti a trovare soluzioni, serve collaborazione”, conclude.

Gli interventi dei consiglieri comunali

Il consigliere Beppe Sera sottolinea: “sono contento che la discussione sia civile, purtroppo ci sono centinaia di scuole con topi e blatte“. Il consigliere Carmelo Versace sottolinea: “non è vero che le giostre hanno acuito i problemi della scuola. Tra l’altro penso che la ditta dei traslochi non deve fare politica. E’ possibile che solo in questa scuola ci sono stati problemi?”.

Il consigliere Angela Marcianò rimarca: “qui si rimbalzano le responsabilità tra settori e così non va bene perchè poi non si risolvono i problemi. Non è possibile che ci sono topi nelle scuole e non è soddisfacente dire che ci sono anche in tanti plessi in giro per l’Italia”.

Il leghista Armando Neri si scaglia contro l’amministrazione comunale: “d’accordo con l’intervento di Marcianò. L’esecutivo chieda scusa per le sue mancanze: serve un atteggiamento più umile, non si possono minimizzare i problemi che ci sono”. Per Saverio Pazzano “le inadempienze ci sono e sono tutte del Comune, lo dico da due anni anche con interventi in consiglio comunale”.

Per il capogruppo di Forza Italia, Federico Milia “ci sono problemi di programmazione da parte degli organi competenti”. Per il rappresentante di Fdi Demetrio Marino “la derattizzazione è compito dell’amministrazione comunale e non delle scuole, mi sembra evidente che la programmazione è inesistente”. Il presidente Massimo Ripepi si dice “d’accordo con Angela Marcianò, la quale ha centrato i problemi”.

Briante: “per l’ex Larizza c’è la massima attenzione”

L’assessore Anna Briante, intervenuta a fine seduta, ha puntualizzato: “ho scritto ad Ecologia Oggi per quanto riguarda la differenziata. Per l’ex Larizza c’è la massima attenzione da parte dell’amministrazione comunale. I topi? Ci sono fondi regionali per la derattizzazione dei locali. Sull’esposto sulle scuole del consigliere Marcianò non c’è traccia negli uffici comunali”.

