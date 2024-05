Reggio Calabria, il caso della raccolta differenziata del Corrado Alvaro: “se neanche una scuola si adegua…” | FOTO

StrettoWeb

“E la chiamano agenzia educativa. Oggi 24/5/24 fuori dal Corrado Alvaro. Da anni espongono solo il venerdì, in concomitanza al mercatino. La raccolta differenziata, in modalità porta a porta, è stata avviata da molti anni nel nostro comune, senza incidere in modo determinante in un cambio di passo nella mentalità di una parte della società civile. Ma quando a non adeguarsi è un’istituzione scolastica, agenzia educativa per eccellenza, la questione si pone sotto molti profili. Il mondo degli adulti insegna anche attraverso un agire coerente, rispetto a ciò che si professa. A nulla dunque valgono i progetti a tema ambientale introdotti nelle scuole se poi questi sono i risultati”. E’ questa la denuncia inviata alla Redazione di StrettoWeb da un gruppo di cittadini particolarmente attenti al tema della sostenibilità ambientale nonchè affezionati lettori della nostra testata.

“Il caso non è isolato, ma purtroppo caratterizza il modus operandi della quasi totalità degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Nel caso specifico ciò che colpisce è il metodo scientifico applicato dal personale ATA : si espongono, solo un giorno a settimana, tutte le frazioni mischiate e caso vuole che questo giorno coincida con il mercatino del venerdì, che si svolge sul Viale Messina. Il risultato è che a conclusione della pulizia che caratterizza l’area vengono ritirati tutti i sacchi. Auspichiamo che ci si cominci a porre un interrogativo, sul ruolo che ogni cittadino e ogni istituzione voglia giocare per migliorare il decoro urbano della nostra città”.

