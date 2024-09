Vergogna a Reggio Calabria: danneggiati e vandalizzati cinque bagni di una scuola | DETTAGLI

StrettoWeb

Una ulteriore tegola sulla scuola di Reggio Calabria, come se non bastasse il caos di queste settimane (tra l’altro proprio questa mattina si è tenuta una Commissione Controllo e Garanzia accesa). Ma anche una ulteriore tegola per l’area Botteghelle, già fortemente “stressata” per gli avvenimenti legati alle Giostre e alle proteste dei residenti. Nella mattinata di ieri, infatti, una triste scoperta nella Scuola Secondaria di I grado Scopelliti (ex Larizza): sono stati danneggiati e vandalizzati cinque bagni della scuola, di cui uno riservato al personale docente e quattro agli alunni.

I soggetti autori dell’atto, secondo le ricostruzioni, si sarebbero introdotti dal cantiere della palestra adiacente, forzando una porta contro la quale erano stati inseriti due armadi, per maggiore protezione. Essendo la scoperta di ieri mattina, quindi lunedì, e con la scuola chiusa da venerdì pomeriggio, l’episodio si è sicuramente verificato nel weekend. La scuola ha immediatamente allertato le Forze dell’Ordine, giunte sul posto insieme alla Scientifica per i rilievi. Allertato anche il Comune, è stato altresì chiesto un intervento di maggiore sicurezza in alcune aree del cantiere, onde evitare altri spiacevoli episodi.

Non mancano ovviamente rabbia e delusione per il gesto compiuto, anche alla luce dei tanti sacrifici a cui le scuole reggine sono sottoposte, specialmente nell’ultimo periodo, tra chiusure, inagibilità, ritardi, accorpamenti, turni pomeridiani. Gesti di questo tipo non creano disagi soltanto a studenti, docenti e dirigenti, ma danneggiano anche l’immagine del quartiere e della città.

