Caos scuole a Reggio Calabria, tensione in Commissione: assente Briante. Ripepi inviperito: “ciò che è avvenuto oggi è gravissimo”

E’ scontro nella seduta della Commissione Controllo e Garanzia, il cui presidente è Massimo Ripepi, sull’emergenza riguardante l’inagibilità di diverse scuole sul territorio di Reggio Calabria ed i vari trasferimenti. Durante la riunione le polemiche sono state tante anche, e soprattutto, per l’assenza dell’Assessore all’Istruzione Anna Briante e della Dirigente all’Istruzione Gerolama Daniela Roschetti (che successivamente si è collegata dopo le 10 e non è intervenuta).

Ripepi: “situazione grave”

Per Massimo Ripepi la “situazione è grave, quello che è successo oggi non va bene. A fine seduta mi recherò dal segretario generale e dal direttore generale chiedendo dei provvedimenti”. “L’obiettivo principale della Commissione è quello di far luce su tutte le criticità emerse dall’inizio dell’anno scolastico, avviato da poco ma già segnato da numerose segnalazioni di difficoltà e disservizi”.

Marcianò: “non ho certezza sui carotaggi”

E’ durissima il consigliere comunale Angela Marcianò: “i genitori si dovrebbero ribellare in massa alla luce di una situazione incomprensibile. Lo sapete che hanno spostato i bimbi in edifici senza nessuna garanzia di sicurezza? Lo dico senza problemi, non ho certezza sui carotaggi effettuati, qualcuno mi denunci, ci vedremo in tribunale”. “Da evidenziare che il comportamento dell’assessore Briante è da stigmatizzare, inoltre è da chiedere un procedimento disciplinare sui dirigenti assenti nelle commissioni”.

Gli interventi degli altri consiglieri

Per il consigliere Demetrio Marino “serve maggiore attenzione sulla questione scuola, urge un intervento del presidente del consiglio”

Per il leghista De Biasi “in argomenti cosi importanti non possono mancare assessore e dirigente, ci devono mettere la faccia“. Per il consigliere Armando Neri “manca agibilità democratica, non è possibile quanto successo oggi“. Per il consigliere Pazzano “c’è un grave difetto di programmazione, oltretutto ci sarà una situazione complessa anche sulle mense”. Il consigliere Rulli si sofferma sulla “questione viabilità vicino alle scuole“.

Gli interventi dei genitori

Grande delusione da parte dei genitori presenti in Commissione che dicono in coro: “ci sono grossi e vari disagi con notevoli problemi di viabilità”. Raffaele Ferraro domanda: “cosa si fa del Pytagoras? Oggi attendevo risposte da parte dei genitori“. Il Vicepresidente del comitato di quartiere di Ravagnese, afferma: “anche i bimbi volevano risposte anche loro si pongono domande su questa situazione”. Giovanni Viglianisi va giù duro: “ma quale diritto allo studio? Serve una soluzione immediata e seria”. Un altro genitore spiega: “a Catona la soluzione è stata trovata, basta polemiche servono soluzioni e non la lotta politica”.

