Reggina, che imbarazzo: col Siracusa 4 sconfitte su 4 negli ultimi 11 mesi

Il tonfo della Reggina a Siracusa è l’ennesima sconfitta della squadra amaranto in questi due anni di Serie D. E’ evidente che, a questo punto, anche nell’attuale campionato, la classifica inizia ad essere deficitaria con gli amaranto quinti a 7 punti dalla vetta. Da evidenziare che i tifosi hanno voltato le spalle alla squadra a fine partita, stanchi di una situazione insostenibile.

Siracusa bestia nera

I siciliani sono la bestia nera degli amaranto con 4 sconfitte in 11 mesi: Reggina-Siracusa 0-2 al Granillo all’andata dello scorso campionato, Siracusa-Reggina 1-0 al De Simone il 28 gennaio 2024 nel girone di ritorno, Siracusa-Reggina 2-1 il 19 maggio nella finale playoff e la sconfitta di oggi. Goal fatti e subiti? 6 per il Siracusa, 1 per gli amaranto. Insomma, numeri terribili per la Reggina: neanche con Juve, Milan e Inter era andata così male negli anni di Serie A.

Siracusa storicamente più debole della Reggina

Da rilevare che il Siracusa, quest’anno, pur essendo una squadra esperta, ha cambiato molto rispetto allo scorso campionato e che storicamente sono stati sempre più deboli rispetto agli amaranto. I siciliani non hanno mai disputato la Serie A e soltanto per 7 stagioni hanno militato in Serie B, l’ultimo anno è stato addirittura nel 1953, ben 71 anni fa. Insomma, nulla a che vedere, con tutto il rispetto, con la storia della Reggina, anche se ormai, puntualmente, viene messa sotto dal Siracusa.

