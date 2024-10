Reggina, protesta dei tifosi a Siracusa: voltano le spalle alla squadra a fine gara

StrettoWeb

Non è andata giù ai tifosi la sconfitta della Reggina sul campo Siracusa. La squadra di Pergolizzi non gioca nemmeno male, ma l’attacco è spuntato e Barranco è davvero troppo solo per poter incidere sottoporta. E’ evidente che, a questo punto, la classifica inizia ad essere deficitaria con gli amaranto quinti a 7 punti dalla vetta. A fine gara i circa 300 tifosi amaranto presenti sugli spalti del De Simone, per protesta, hanno voltato le spalle ai giocatori della Reggina andati per salutare i supporters.

Insomma, la tifoseria non è contenta dell’andamento della squadra e della società, in un inizio di stagione che è molto simile rispetto a quello dello scorso anno. Urge trovare una quadra, e non siamo fiduciosi che ciò avvenga, con la vetta della classifica che si allontana inesorabilmente.

