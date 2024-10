Serie D: passo falso Scafatese, la Reggina sprofonda e il Siracusa ne approfitta. Risultati e classifica

StrettoWeb

Siracusa gongola. Sesta giornata del girone I di Serie D favorevole agli aretusei, che battono la Reggina nello scontro diretto e approfittano del mezzo passo falso della Scafatese ad Agrigento, accorciando in vetta. Così i campani sono a 16 e i siciliani a 15, mentre la Reggina sprofonda, ferma a 9 punti e con il mezzo tempo di Acireale da recuperare. In questo modo, praticamente, la vetta è già compromessa, con tanti saluti ai soliti falsi proclami di promozione nei confronti di una piazza riempita di bugie. E che ora è stanca, come dimostra la protesta a fine gara.

Negli altri risultati, colpo Pompei a Caltanissetta e altro colpo Locri a Sambiase. Benissimo la Vibonese, che regola agilmente la Sancataldese. Male invece l’Acireale, che ne prende 2 in casa da un Sant’Agata in ripresa.

Risultati Serie D, 6ª giornata

Nissa-Pompei 0-2

Akragas-Scafatese 1-1

Licata-Igea Virtus 1-1

Sambiase-Locri 0-1

Siracusa-Reggina 1-0

Vibonese-Sancataldese 2-0

Acireale-Sant’Agata 0-2

Paternò-Castrumfavara 0-1

Enna-Ragusa

Classifica Serie D

Scafatese 16 Siracusa 15 Vibonese 13 Igea Virtus 10 Reggina 9 (un tempo da recuperare) Pompei 9 Locri 9 Paternò 8 Sambiase 8 Sant’Agata 7 Castrumfavara 7 Nissa 6 Enna 5 Ragusa 5 Licata 5 Sancataldese 4 Akragas 4 Acireale 4 (un tempo da recuperare)

