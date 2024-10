Reggina-Acireale, è arrivata la decisione del Giudice Sportivo dopo la sospensione per malore all’arbitro

StrettoWeb

E’ arrivata, puntuale, la decisione del Giudice Sportivo dopo la sospensione di Reggina-Acireale all’intervallo per via del malore accusato dall’arbitro. La gara è durata un tempo, la ripresa non è mai iniziata e al duplice fischio il risultato era di 0-1 per i siciliani, passati in vantaggio con Di Mauro alla fine dei primi quarantacinque minuti. Gli amaranto sono pure rimasti in dieci per l’espulsione a Racine Ba, per proteste.

Nel comunicato diramato si legge che “Il Giudice Sportivo, rilevato che la gara in epigrafe è stata definitivamente sospesa al termine del primo tempo per un malessere occorso al Direttore di gara, rimette gli atti al Dipartimento Interregionale per quanto di competenza in ordine alla prosecuzione della restante parte di gara”. Dunque, il Giudice Sportivo rimette gli atti al Dipartimento Interregionale per continuare – così come era prevedibile – dal 46′, facendo cioè disputare tutta la ripresa, mai iniziata. Si ripartirà dallo 0-1 e dall’inferiorità numerica per gli amaranto. Confermata, in pratica, quella che era una scontata banalità. Anche su Ba nessuna decisione: la squalifica arriverà al termine della sfida, dopo che verrà recuperata. A Siracusa ci sarà. Resta da capire, a questo punto, solo quale sarà la data di recupero della partita.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.